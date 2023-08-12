Еспресо расскажет хронологию заявлений о поединке и почему два крупнейших миллиардера мира ссорятся и решили выяснить свои отношения с помощью кулаков.

История заявлений, или батл в соцсетях

Яблоком раздора, которое спровоцировало всю эту историю, стал бизнес. Предысторию следует искать еще осенью прошлого года, когда Илон Маск приобрел тогда еще Twitter (сейчас переименованный им в Х). Маск решил сразу изменить компанию под себя, уволил значительную часть сотрудников и начал вносить деструктив своими двусмысленными намеками о будущем соцсети. Многим пользователям такие изменения не понравились, и они захотели найти альтернативу. Тут как тут крупнейший конкурент Twitter компания Meta решила воспользоваться этим и сделать ход конем – создать свою похожую соцсеть для всех недовольных. Для этого им понадобилось около полугода и уже летом мир увидел соцсеть "Threads". Вот тогда-то и пробежала черная кошка между двумя миллиардерами.

Фото: скрин

Фото: скрин

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Илон Маск провокационными постами начал все больше дразнить Марка Цукерберга за отсутствие фантазии. Подписчики Маска начали шутить, что Цукерберг за эти слова может надрать ему зад, ведь занимается джиу-джитсу. Илон Маск опубликовал в Х (тогда еще Twitter) сообщение: "готов к бою в клетке" с Цукербергом. Тогда подключился и Цукерберг, обнародовавший пост в сторис, в котором попросил прислать ему адрес предстоящего боя. "Октагон в Вегасе", - написал в ответ Маск, намекая на арену в Лас-Вегасе, на которой проводят бойцовский чемпионат Ultimate Fighting Championship (бои смешанного стиля в клетках).

Так шутя зародился анонс боя между двумя самыми богатыми мужчинами мира, хотя мама Маска и запретила ему драться с Цукербергом.

Добавим, что между Маском и Цукербергом и раньше возникали публичные споры. К примеру, в 2017-м они спорили о будущем искусственного интеллекта. Маск предупреждал об опасности ИИ, а Цукерберг придерживался более оптимистичной точки зрения. Однако эта дискуссия не дошла до кулачного поединка.

Место боя

Фото: MMAmania.com

Сначала речь шла о традиционном месте для боев UFC – арене Apex в Лас-Вегасе, где проходят выдающиеся поединки, транслируемые на весь мир. Бои в UFC известны своей клеткой в виде октагона – восьмиугольника, диаметр которого составляет 11,5м.

Однако позже к главе UFC Дэйну Уайту и обоим миллиардерам обратился министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, предложивший организовать бой в римском Колизее. Маск в Х написал, что ему идея понравилась. Цукерберг публично не высказывался на этот счет, но СМИ писали, что он тоже вроде бы не против поединка в Риме. Позже появилась информация от представителя античного памятника-музея, что в Колизее бой быть не может, потому что там происходят события высокого культурного уровня.

Фото: news.italy24.pres

Практически целый месяц никто не говорил о возможном месте боя, но в конце концов 11 августа Илон Маск заявил, что договорился с итальянскими властями о бое на фоне античного Рима.

"Поединок будет организован моим фондом и фондами Цукерберга (не UFC). Прямая трансляция пройдет на платформе Х и Meta. В кадре камер будет древний Рим, ничего современного. Я общался с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпическом месте", - написал в посту Маск.

Пока что Цукерберг не высказался по поводу поединка в Риме. Вместо этого он написал в Threads, что любит этот вид спорта и "был готов к бою с того дня, как Илон бросил ему вызов".

"Если он когда-нибудь договорится о настоящем "свидании", вы услышите это от меня. До этого времени считайте, что все, что он скажет, не было согласовано", - написал Цукерберг и также добавил, что выскажется о бое тогда, "когда будет готов".

Он обратил внимание, что достичь желаемого уровня можно "сотрудничая с профессиональными организациями, такими как UFC или ONE, чтобы справиться с этим".

Дата боя

Вопрос даты поединка также висит в воздухе. 6 августа Марк Цукерберг заявил, что готов сразиться с Илоном Маском "хоть сегодня" и предложил дату их поединка в клетке - 26 августа. Но Маск ее не подтвердил.

Более того, он пожаловался, что имеет проблемы со здоровьем.

"В понедельник я провел 3 часа в аппарате МРТ. Итог состоит в том, что мой C5/C6 Fusion надежен, так что это не проблема. Однако есть проблема с моей правой лопаткой, которая натирает мои ребра, требующие небольшой операции. Восстановление займет всего несколько месяцев", - написал Илон.

Ранее он высказал мнение, что возможно стоит заменить драку на дебаты. Эту идею предложил куратор TED Крис Андерсон. Темой дискуссии должно было стать "Как построить удивительное будущее". По словам Андерсона, это могут быть самые популярные прения в истории. Маск поддержал это, написав: "Это тоже звучит как хорошая идея. Это действительно борьба в благородном виде спорта".

Кто сильнее?

Цукерберг почти на 13 лет младше Маски. Марку – 39 лет, его рост – 171 см, а Илону – 52 года и рост 186 см. То есть физически тело создателя Facebook моложе и быстрее, однако по габаритам Маск значительно крупнее Цукерберга.

В детстве руководитель Tesla занимался разными боевыми искусствами, в частности дзюдо, каратэ и тхэквондо, а недавно начал посещать тренировки по джиу-джитсу. Также Маск уверяет, что в детстве немало махал кулаками в уличных драках.

Марк Цукерберг уже давно занимается джиу-джитсу и имеет синий пояс по нему, а также фанатеет от смешанных единоборств. В октябре 2022 года он выкупил все билеты на турнир UFC Fight Night 211, чтобы смотреть бои практически в пустом зале вместе со своей женой Присциллой Чан.

В течение июля оба миллиардера хвастались фотографиями, как интенсивно тренируются к бою. Блогер Лекс Фридман, владеющий черным поясом по джиу-джитсу, после спарринга с Маском написал: "Мы потренировались с Илоном Маском несколько часов. Я невероятно поражен его силой, могуществом, искусной работой ног и умениями в партере", - написал Фридман.

Фото: Instagram

Также Маска поддержали боец UFC Хорхе Масвидаль и бывший чемпион промоушена Доминик Крус. А в соцсетях засветилась фотография, как Илон Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.

А вот Цукерберг выложил фото совместной тренировки с двумя чемпионами UFC – Исраэлем Адесанией (средний вес) и с Александром Волкановским (полулегкий вес). На фотографиях заметна отличная физическая форма руководителя Meta, чего не скажешь о Маске, который пока не спешит хвастаться своим прессом и мышцами.

Фото: Instagram

В мире ставок явным фаворитом является Марк Цукерберг. Победу создателя Facebook оценивают в 1,36, а вот руководителя Х – 3:00.

За что будет бой?

Возможный предстоящий бой безусловно будет хоть и в дружеской, но напряженной атмосфере двух конкурентов. Уже сообщалось, что поединок будет благотворительным и будет транслироваться на разных платформах, как Meta, так и Х.

Более того, по мнению президент UFC Дэйна Уайта поединок "Маск - Цукерберг" войдет в историю единоборств и станет самым кассовым в мире.

"Думаю, поединок Маска и Цукерберга принесет до двух миллиардов долларов. Это будет самый крупный бой в истории, и нет предела фантазии, что произойдет во время него", - сказал Уайт.

Фото: соцсети

Хотя понятно, что на кону будет нечто гораздо большее, чем деньги на благотворительность и любовь фанатов со всего мира, потому что здесь речь о чести и гордости двух амбициозных мужчин. Хотя похоже, что с точки зрения Маска – это скорее очередное развлечение, которое он бессознательно создал своими сообщениями, для Цукерберга – серьезный вопрос в котором именно он хочет поставить последнюю точку. Что в итоге мы увидим и увидим ли что-нибудь, сможет сказать только время.