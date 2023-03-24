ДПСУ задержала священника, который имел связи с РФ
В пятницу, 24 марта, пограничники задержали священнослужителя, который имел связи с Россией
Об этом сообщает пресс-служба ДПСУ.
Священнослужителя задержали на въезде в Киев во время проверки на возможную антиукраинскую деятельность граждан. В телефоне мужчины нашли многочисленные переписки с абонентами РФ, где он жаловался, что пока не может уехать из Украины.
"Уехал бы в РФ, но квартиры и шмотки держат", - писал он в одной из переписок.
Среди последних десяти контактов в мессенджере священнослужителя трое были с подписью "москва". Кроме того, пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, предъявленный мужчиной, недействителен, а в открытых источниках есть немало публикаций, где указанное лицо фигурирует в имущественных скандалах.
Священник был передан СБУ для дальнейшей проверки.
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