Дожди, туманы и теплая температура: прогноз на 26 октября от Натальи Диденко

Об этом в телеграмме сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

26 октября в течение дня ожидается +12 – +18 градусов, на северо-востоке +9 – +12 градусов. Ночь – также теплая, +8 – +12, на юге до +14 градусов.

Завтра более интенсивные дожди пройдут в восточных областях Украины, на остальной территории также будет влажная погода, однако с небольшими дождями и местами.

В Киеве среда обещает сырость, небольшой дождь и максимальную температуру воздуха до +14 градусов.

В ближайшее время серьезных холодов не предвидится, дожди - периодически, будут плавать туманы, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах, то есть все же тепло.

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