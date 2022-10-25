Дожди, туманы и теплая температура: прогноз на 26 октября от Натальи Диденко
26 октября в Украине будет тепло, местами прогнозируются сильные дожди и туманы
Об этом в телеграмме сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
26 октября в течение дня ожидается +12 – +18 градусов, на северо-востоке +9 – +12 градусов. Ночь – также теплая, +8 – +12, на юге до +14 градусов.
Завтра более интенсивные дожди пройдут в восточных областях Украины, на остальной территории также будет влажная погода, однако с небольшими дождями и местами.
В Киеве среда обещает сырость, небольшой дождь и максимальную температуру воздуха до +14 градусов.
В ближайшее время серьезных холодов не предвидится, дожди - периодически, будут плавать туманы, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах, то есть все же тепло.
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