Об этом информирует Наталья Диденко .

28 марта в Украине – резкое изменение погоды. К нам переместится активный циклон, зародившийся над Средиземноморьем.

Во вторник в Украине ожидаются осадки. В западных, северных областях, на значительной части центра они будут сильнее. Дожди будут переходить в мокрый снег.

На западе днем осадки ослабеют, на востоке дождь более вероятно во второй половине дня и вечером.

Завтра сильный ветер: с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду.

Во многих областях Украины резко похолодает до +1...+7°C. На востоке задержится теплая погода +10...+16°C. А в центре и на юге ожидается +6...+12°C.

В Киеве 28 марта предполагается усложнение погоды. Дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки.

Ветер северо-западный, порывы к штормовым, до 15-20 метров в секунду.

В столице ожидается завтра аномальное течение температуры воздуха.

В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12°C. Днем температура воздуха начнет снижаться до +5...+3°C.

В последствии похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Потепление придет только в субботу-воскресенье.