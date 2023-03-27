Дожди, снег и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 28 марта от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует во вторник, 28 марта, в Украине резкое изменение погоды, будут дожди, снег и сильный ветер
Об этом информирует Наталья Диденко .
28 марта в Украине – резкое изменение погоды. К нам переместится активный циклон, зародившийся над Средиземноморьем.
Во вторник в Украине ожидаются осадки. В западных, северных областях, на значительной части центра они будут сильнее. Дожди будут переходить в мокрый снег.
На западе днем осадки ослабеют, на востоке дождь более вероятно во второй половине дня и вечером.
Завтра сильный ветер: с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду.
Во многих областях Украины резко похолодает до +1...+7°C. На востоке задержится теплая погода +10...+16°C. А в центре и на юге ожидается +6...+12°C.
В Киеве 28 марта предполагается усложнение погоды. Дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки.
Ветер северо-западный, порывы к штормовым, до 15-20 метров в секунду.
В столице ожидается завтра аномальное течение температуры воздуха.
В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12°C. Днем температура воздуха начнет снижаться до +5...+3°C.
В последствии похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Потепление придет только в субботу-воскресенье.
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