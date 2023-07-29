Дожди с запада перейдут в центр, на остальных территориях - солнечно и сухо: прогноз на 30 июля от Натальи Диденко
Воскресенье, 30 июля, в западной части Украины пройдет с дождями, днем осадки перейдут поближе к центру. Остальные территории будут наслаждаться сухой и солнечной летней погодой
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Понедельник с дождями будет в западных областях Украины. Днем осадки переместятся в Винницкую и Житомирскую области, а вечером дойдут даже до Киевщины.
Ожидаемая температура воздуха
В остальных областях Украины завтра будет царить сухая и солнечная погода.
30 июля температура воздуха в большинстве областей Украины будет достигать +25...+30 °C.
Погода в выходные в столице
В субботу, 29 июля, в Киеве возможен кратковременный дождь среди дня.
Уже в воскресенье снова будет сухо и солнечно, а температура воздуха будет достигать +26...+27 °C. Вечером возможен легкий дождь.
- В пятницу, 28 июля, на западе прогнозировалась облачная погода без осадков, а в восточных и частично южных регионах прошли дожди и грозы.
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