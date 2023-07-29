Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Понедельник с дождями будет в западных областях Украины. Днем осадки переместятся в Винницкую и Житомирскую области, а вечером дойдут даже до Киевщины.

Ожидаемая температура воздуха

В остальных областях Украины завтра будет царить сухая и солнечная погода.

30 июля температура воздуха в большинстве областей Украины будет достигать +25...+30 °C.

Погода в выходные в столице

В субботу, 29 июля, в Киеве возможен кратковременный дождь среди дня.

Уже в воскресенье снова будет сухо и солнечно, а температура воздуха будет достигать +26...+27 °C. Вечером возможен легкий дождь.