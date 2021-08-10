Дожди с грозами и жара: прогноз от синоптика Натальи Диденко на 11 августа
11 августа в Украине будет с жаркой температурой воздуха, однако в некоторых областях пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Среда в Украине будет преимущественно солнечной и теплой.
До жары на Востоке и Юге. Ясно, что свежее в Карпатах.
11 августа в большинстве областей Украины ожидается +27°С...+32°C, в западных областях +23°C...+28°C.
На Востоке, на юге +28°C...+34°C.
Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, на Запорожье и в восточной части возможны отдельные короткие дожди с грозами.
В Киеве в среду сухо. солнечно и умеренно жарко: +28°C...+30°C.
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