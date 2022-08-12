Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

На Западе Украины температура воздуха будет +20...+25 °С, в Карпатах - +10...+16 °С. На Севере и в центре будет +25…+29 °С. В Полтавской, Сумской и Кропивницком с районами следует ожидать +27...+30 °С. На Юге страны температура воздуха будет колебаться в пределах +28…+33 °С. На Востоке Украины она достигнет +30...+35 °С.

Периодические дожди с грозами будут идти в западных областях, а к вечеру начнутся в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории Украины синоптик осадков не прогнозирует. В ночь на 13 августа локальные дожди в Запорожье и в центральных областях.

На Севере Украины северо-восточный ветер будет иногда достигать 15 - 18 м/с.

В Киеве 14 августа осадков не будет, а температура воздуха будет +27...+29 °С. Наталья Диденко прогнозирует северо-восточный порывистый ветер.

Синоптик обещает теплую погоду по всей Украине и жару на востоке и юге 27 августа.

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