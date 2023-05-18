Дожди почти по всей Украине, температура до +26 °C: прогноз погоды на 19 мая от Наталки Диденко
В пятницу в Украине прогнозируют высокую температуру воздуха, однако во всех регионах, кроме восточного, ожидаются кратковременные осадки
Об этом информирует синоптик Наталка Диденко.
19 мая в Украине будет царить тёплая воздушная масса.
В течение дня температура воздуха будет +23...+26 °C, в западных областях и большинстве северных будет немного свежее, +19...+23 °C.
Ветер завтра восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а значит, и штормовым на морях.
Дожди в пятницу в Украине возможны повсюду, кроме восточных областей.
Правда, характер их будет кратковременным, локальным и преимущественно в дневные часы.
В Киеве 19 мая температура воздуха днем +22…+23°C, также небольшие осадки могут быть в отдельных районах столицы.
В дальнейшем в Украине – преимущественно тепло, дожди с грозами будут идти, но неравномерно.
- 18 мая синоптик прогнозировала высокую температуру воздуха и осадки в западных областях.
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