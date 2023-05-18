Об этом информирует синоптик Наталка Диденко.

19 мая в Украине будет царить тёплая воздушная масса.

В течение дня температура воздуха будет +23...+26 °C, в западных областях и большинстве северных будет немного свежее, +19...+23 °C.

Ветер завтра восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а значит, и штормовым на морях.

Дожди в пятницу в Украине возможны повсюду, кроме восточных областей.

Правда, характер их будет кратковременным, локальным и преимущественно в дневные часы.

В Киеве 19 мая температура воздуха днем +22…+23°C, также небольшие осадки могут быть в отдельных районах столицы.

В дальнейшем в Украине – преимущественно тепло, дожди с грозами будут идти, но неравномерно.