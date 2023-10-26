Дожди по всей Украине и штормовой ветер: прогноз погоды на 27 октября от Натальи Диденко
В пятницу, 27 октября, на всей территории Украины прогнозируются дожди и штормовые порывы ветра. Температура воздуха будет держаться в пределах +13...+22 °C
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Ночью дождливая погода накроет северные, центральные, южные регионы Украины, кроме Одесской и Карпаты. Утром ожидаются в восточных и большинстве западных областей. Днем в пятницу дождливый фронт накроет преимущественно только в западной части, а вечером - запад и север Украины.
"Ветер предполагается с юго-запада, 5-12 метров в секунду, местами на западе и юге штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Температура воздуха будет комфортной
Температура воздуха в пятницу, 27 октября, будет колебаться в пределах +13...+18°C, а в южной части +18...+22°C.
В столице будет тепло
В Киеве 27 октября в ближайшую ночь пройдет дождь, утром и днем - без существенных осадков, однако завтра вечером - снова дождь.
В столице будет тепло в течение дня около +15 °C.
Какую погоду ждать дальше
В субботу, 28 октября, некоторые регионы на севере и западе Украины покроют дождями, а вот центр, восток и юг окажутся в сухой и теплой погоде.
В воскресенье, 29 октября, будет сухо, солнечно и тепло. А в понедельник температура поднимется до +17...+22°C.
- 26 октября в некоторых регионах Украины прогнозируется температура в пределах +12...+20°C. В то же время, вечером можно ожидать дожди.
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