Дожди по всей Украине и штормовой ветер: прогноз погоды на 27 октября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ночью дождливая погода накроет северные, центральные, южные регионы Украины, кроме Одесской и Карпаты. Утром ожидаются в восточных и большинстве западных областей. Днем в пятницу дождливый фронт накроет преимущественно только в западной части, а вечером - запад и север Украины.

"Ветер предполагается с юго-запада, 5-12 метров в секунду, местами на западе и юге штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Температура воздуха будет комфортной

Температура воздуха в пятницу, 27 октября, будет колебаться в пределах +13...+18°C, а в южной части +18...+22°C.

В столице будет тепло

В Киеве 27 октября в ближайшую ночь пройдет дождь, утром и днем - без существенных осадков, однако завтра вечером - снова дождь.

В столице будет тепло в течение дня около +15 °C.

Какую погоду ждать дальше

В субботу, 28 октября, некоторые регионы на севере и западе Украины покроют дождями, а вот центр, восток и юг окажутся в сухой и теплой погоде.

В воскресенье, 29 октября, будет сухо, солнечно и тепло. А в понедельник температура поднимется до +17...+22°C.