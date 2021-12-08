Дожди на Юге Украины: работу четырех портов ограничили
Из-за ливней в южных областях Украины в нескольких портах ограничили грузовые операции
Об этом предупреждает Администрация морских портов Украины .
На территории Украины испортилась погода. Уже несколько дней идут ливни.
Поэтому в портах Одессы, Южного, Черноморска и Измаила ограничили проведение грузовых операций с зерновыми.
Остальные каналы - ХМК, БДЛК, устье "Быстрое" - работает в обычном режиме.
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