Дожди на Юге Украины: работу четырех портов ограничили

Об этом предупреждает Администрация морских портов Украины .



На территории Украины испортилась погода. Уже несколько дней идут ливни.



Поэтому в портах Одессы, Южного, Черноморска и Измаила ограничили проведение грузовых операций с зерновыми.



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