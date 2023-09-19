Дожди на севере и западе, на остальной территории сухо: прогноз погоды на 20 сентября от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Атмосферный фронт завтра дойдет до Украины и принесет дожди.

Фото: Наталья Диденко

На севере и западе прогнозируют осадки.

Небольшие дожди пройдут местами в северных и западных областях, в том числе в Карпатах.

Температура на западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет свежей, +18 ... +23 °C.

Ветер на севере будет порывистый.

В большинстве регионов Украины будет сухая погода

На остальной территории удержится сухая погода, лишь влажной облачностью захватит Виннитчину.

Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части, +25...+28 °C. В восточных областях, в Днепропетровской и Полтавской областях +23...+26 °C.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, на севере порывистый.

В столице ожидается свежая и облачная погода.

В Киеве 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ночью и утром южный ветер будет немного сильнее задуваться. Температура воздуха в столице на один день снизится: в течение дня в среду будет +21...+23 °C.

Однако уже в четверг-пятницу снова вернется тепло до +25...+27 °C. И без дождей.

На среду предполагаются магнитные бури

Есть на завтра вот такая интересная информация. О магнитных бурях. Часто эти прогнозы отличаются, однако предупредить хочу: по некоторым источникам завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури.

Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание.