Дожди на севере и западе, на остальной территории сухо: прогноз погоды на 20 сентября от Натальи Диденко
В среду, 20 сентября, Украина попадет под влияние дождевого фронта, который пройдет на западе и севере, а на остальных территориях будет сухо
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Атмосферный фронт завтра дойдет до Украины и принесет дожди.
Фото: Наталья Диденко
На севере и западе прогнозируют осадки.
Небольшие дожди пройдут местами в северных и западных областях, в том числе в Карпатах.
Температура на западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет свежей, +18 ... +23 °C.
Ветер на севере будет порывистый.
В большинстве регионов Украины будет сухая погода
На остальной территории удержится сухая погода, лишь влажной облачностью захватит Виннитчину.
Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части, +25...+28 °C. В восточных областях, в Днепропетровской и Полтавской областях +23...+26 °C.
Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, на севере порывистый.
В столице ожидается свежая и облачная погода.
В Киеве 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ночью и утром южный ветер будет немного сильнее задуваться. Температура воздуха в столице на один день снизится: в течение дня в среду будет +21...+23 °C.
Однако уже в четверг-пятницу снова вернется тепло до +25...+27 °C. И без дождей.
На среду предполагаются магнитные бури
Есть на завтра вот такая интересная информация. О магнитных бурях. Часто эти прогнозы отличаются, однако предупредить хочу: по некоторым источникам завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури.
Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание.
- Ранее синоптик писала , что в Украине в течение этой недели, 18-24 сентября, будет преимущественно сухая и солнечная погода. В западных областях возможны кратковременные дожди.
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