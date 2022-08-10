Дожди и жара под 40: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала "пеструю" погоду на 11 августа
В четверг, 11 августа, во многих областях Украины пройдут дожди, а на Юге и Востоке ожидается жара около +40 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в ближайшую ночь дожди пройдут в северных областях, на Волыни, Ривненщине, коснутся Полтавщины, Черкасчины, возможны локально на Харьковщине, Луганщине. Завтра утром – преимущественно в северной части. Днем в четверг кратковременные дожди с грозами наиболее возможны в западных областях, в Крыму и местами на побережье Запорожской области. Вечером 11 августа - в центральных областях, кроме Днепропетровской, и на Севере Украины, кроме Сумской, на Волыни, Ривненщине, в отдельных районах Запорожья и Крыма.
В остальных областях - без существенных осадков. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, временами может быть порывистым – до 12-14 м/сек.
Температура воздуха самой высокой остается в восточных областях, южной части и на Днепропетровщине, где ожидается жара до +30...34, а местами - до +37...40 градусов.
На остальной территории Украины днем предполагается +21...27 градусов.
В Киеве 11 августа немного потеплеет, в течение дня предполагается до +26 градусов. Возможен дождь, местами с грозами. Большая вероятность осадков ночью, утром и вечером.
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