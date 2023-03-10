Об этом информирует Наталья Диденко .

Циклон с атмосферными фронтами предопределят практически повсюду влажную ветреную погоду.

Завтра будет тепло, +10+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7+11 градусов.

В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3+8 градусов.

В Киеве завтра погода - дождливая, ветреная, направление ветра - юго-восточное с переходом в воскресенье на северо-западное.

Температура воздуха 11 марта ожидается в пределах +7+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов.