Дожди и ветер: прогноз погоды в Украине на 11 марта от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в субботу, 11 марта, в Украине дожди, временами даже сильные, ветреную погоду
Об этом информирует Наталья Диденко .
Циклон с атмосферными фронтами предопределят практически повсюду влажную ветреную погоду.
Завтра будет тепло, +10+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7+11 градусов.
В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3+8 градусов.
В Киеве завтра погода - дождливая, ветреная, направление ветра - юго-восточное с переходом в воскресенье на северо-западное.
Температура воздуха 11 марта ожидается в пределах +7+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов.
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