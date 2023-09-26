Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

1 октября придет атмосферный фронт с дождями и снизится в соответствии с сезоном температура воздуха. Больше всего это коснется западных, северных и частично центральных областей.

Фото: Наталья Диденко

Прогноз на среду

27 сентября повсюду в Украине ожидается теплая сухая погода.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Столбики термометров ночью будут держаться на уровне +9...+14°C, а днем +23...+28°C. В южной части ночью +13...+18°C, днем +25...+30°C.

На западе погода будет немного отличаться

Ночью и утром в западных областях местами туман, возможна облачность, осадки не прогнозируются.

Температура в Карпатах ночью 6-11 °С, днем 17-22 °С.

До октября в столице будет сухо

В Киеве также среда обещает быть без дождей и теплой, и так до конца месяца. А с началом октября прибавится влаги и станет меньше солнышка.

Завтра будет небольшая облачность. Ветер северо-восточный 5-8 м/с.

Температура ночью +12...+14 °C, днем +24...+26 °C.