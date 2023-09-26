Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
Пока в среду, 27 сентября, погода не изменится. Синоптик прогнозирует отсутствие осадков и тепло
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
1 октября придет атмосферный фронт с дождями и снизится в соответствии с сезоном температура воздуха. Больше всего это коснется западных, северных и частично центральных областей.
Фото: Наталья Диденко
Прогноз на среду
27 сентября повсюду в Украине ожидается теплая сухая погода.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Столбики термометров ночью будут держаться на уровне +9...+14°C, а днем +23...+28°C. В южной части ночью +13...+18°C, днем +25...+30°C.
На западе погода будет немного отличаться
Ночью и утром в западных областях местами туман, возможна облачность, осадки не прогнозируются.
Температура в Карпатах ночью 6-11 °С, днем 17-22 °С.
До октября в столице будет сухо
В Киеве также среда обещает быть без дождей и теплой, и так до конца месяца. А с началом октября прибавится влаги и станет меньше солнышка.
Завтра будет небольшая облачность. Ветер северо-восточный 5-8 м/с.
Температура ночью +12...+14 °C, днем +24...+26 °C.
- В субботу, 23 сентября, в столице установлен новый температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений.
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