Дожди и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 3 октября
Украинцам 3 октября следует ожидать дождей, порывистого ветра и холодной погоды
Об этом написала синоптик Наталья Диденко в телеграме.
В течение 3 октября дожди возможны в западных, северных, местами - в центральных областях. На Востоке будет дождь только на Харьковщине. В южной части страны днем следует ожидать прояснения, а вечером будет идти небольшой дождь.
Ветер будет западный, северо-западный, 5-12 м/с, местами – 15-20 м/с.
Холодную погоду синоптик прогнозирует в северных и западных областях - +9...+13 °C, а самую теплую на юге - +17...+21 °C. На остальной территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+17 °C.
В Киеве 3 октября будет дождь, а температура воздуха будет до +11 градусов. Также Наталья Диденко предупредила о порывистом северо-западном ветре.
Синоптик прогнозирует сухую и, возможно, солнечную и теплую погоду с 6 по 10 октября.
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