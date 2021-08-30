Дожди и ослабление жары: Наталья Диденко о погоде в последний день лета

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Дожди, которые сегодня идут и будут идти с запада на восток, завтра задержатся, собственно, на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях", - сообщила она.

На остальной территории в течение дня вторника дожди вытолкнет антициклон, будут солнечные прояснения - север, центр, юг.

"31 августа лето будет усаживаться в своем синоптическом "Интерсити" несколько хаотично", - отметила госпожа Диденко.





На западе +17°C...+22°C, на севере +19°C...+24°C, на востоке, юге, в большинстве центральных областей +23°C...+28°C.

В Киеве дождь будет сегодня вечером и ближайшей ночью.

Днем 31 августа в столице прояснится. Максимальная температура воздуха будет около +23°C.

Синоптик отметила, что 1 сентября дождливая погода предполагается на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо.

Температура воздуха в первый день украинской осени существенно отличаться от завершающего летнего дня не будет.

А вот 2 сентября ощутимо похолодает.

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