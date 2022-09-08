Дожди и +22 °С: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 9 сентября
В Украине в течение 9 сентября следует ожидать дождей, а 10—11 сентября наступит холодная и ветреная погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .
В Киеве 9 сентября будет сухая погода и +18...+19°С. Дожди – от умеренных до сильных – наиболее вероятны в западных областях, а вечером накроют Винницкую область. В ночь на 9 августа и утром будет дождь в Херсонской и Николаевской областях. На остальной территории страны существенных осадков не будет. Температура воздуха в стране будет составлять +17...+22 °С, а на Западе Украины - +13...+18 °С.
В течение 10 и 11 сентября в западных, северных, центральных областях будет дождь и будет холодно и ветрено. На Юге осадки наиболее вероятны 11 сентября, а на Востоке синоптик прогнозирует сухую погоду.
В Киеве 10—11 сентября будет идти дождь, местами сильный. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15—20 м/с, а температура воздуха упадет до +10...+13 °С.
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