Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в телеграме .

В Киеве будет более облачная погода, дождь, возможны грозы и похолодание. Днем температура воздуха будет около +19...+20°C. Также синоптик прогнозирует западный ветер, который может существенно усилиться.

В северных, центральных областях будут идти дожди, кое-где с грозами. На Волыни и Ривненщине также возможны осадки. В южной части Украины и на Востоке следует ожидать преимущественно сухую погоду.

На юге и юго-востоке погода достигнет +26...+31°C. В северных областях - +18...+22°C. На остальной территории Украины Наталья Диденко прогнозирует днем +20...+26°C.

На Западе и Севере 17 июля западный ветер будет иногда усиливаться до 15 - 20 м/с.

Похолодание в северных областях будет кратковременным. На следующей неделе прогнозируют теплую погоду. В южной части Украины, на Востоке, Закарпатье, в большинстве центральных областей следует ожидать жары

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