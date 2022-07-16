Дожди, грозы и жара, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 17 июля
В Украине 17 июля следует ждать дождя, грозы, ветра, облачной и жаркой погоды
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в телеграме .
В Киеве будет более облачная погода, дождь, возможны грозы и похолодание. Днем температура воздуха будет около +19...+20°C. Также синоптик прогнозирует западный ветер, который может существенно усилиться.
В северных, центральных областях будут идти дожди, кое-где с грозами. На Волыни и Ривненщине также возможны осадки. В южной части Украины и на Востоке следует ожидать преимущественно сухую погоду.
На юге и юго-востоке погода достигнет +26...+31°C. В северных областях - +18...+22°C. На остальной территории Украины Наталья Диденко прогнозирует днем +20...+26°C.
На Западе и Севере 17 июля западный ветер будет иногда усиливаться до 15 - 20 м/с.
Похолодание в северных областях будет кратковременным. На следующей неделе прогнозируют теплую погоду. В южной части Украины, на Востоке, Закарпатье, в большинстве центральных областей следует ожидать жары
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