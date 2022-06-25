Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

"26 июня, в воскресенье, кратковременные дожди с грозами пройдут в центральных областях Украины, в западной части, кроме Волыни и Ровенщины, на Донетчине. В южной части Украины дожди более вероятны местами в ночные часы, днем осадки прекратятся. В северных областях на Черниговщине и Сумщине - преимущественно без осадков, в Житомирской и Киевской областях - иногда дождь, гроза", - отметила она.

Температура воздуха будет составлять +25...+30°C, а с понедельника может возрасти до +28...+35°C.

Ветер следует ожидать восточный, северо-восточный, умеренный. В восточных областях и на юго-востоке его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В Киеве 26 июня температура воздуха будет подниматься до +29°C, а 27 - 29 июня будет достигать +30...+25°C. В течение 26 июня следует ожидать солнечную погоду, но из-за южной влажности в нескольких районах города возможен кратковременный дождь с грозой.

"Дополнительная информация: в ближайшую ночь - небольшая активизация магнитного поля Земли, прислушайтесь к себе", - отметила Наталья Диденко.

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