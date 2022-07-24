Об этом она написала в телеграме .

На Севере Украины температура воздуха упадет до +23...27 °C. В большинстве областей следует ожидать +25...29 °C, в Одесской области до +29...31 °C.

В ночь на 25 июля на Севере и в Центре страны пройдут дожди с грозами. В течение дня периодические осадки покроют Левобережье Украины, а на Правобережье будет сухая и солнечная погода.

В северных и центральных областях северо-западный ветер будет порывистым.

В Киеве дневная температура воздуха будет около +24...25 °C. Дождь возможен вечером 24 июля и в ночь на 25-е. Днем 25 июля погода будет сухой и ветреной.

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