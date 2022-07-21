Дожди, грозы и +35 °C: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 22 июля
Украинцам 22 июля следует ожидать дожди с грозами, солнечную погоду и до +35 °C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .
На Западе Украины и в Одесской области температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+32 °C, а в Закарпатье достигнет +35 °C. На северо-востоке 22 июля будет +19...+23 °C. В большинстве областей температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 °C.
Дожди с грозами будут идти в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях, местами в Донецкой области. На остальной территории страны синоптик осадков не прогнозирует.
В Киеве 22 июля следует ожидать +26...+28 °C. Завтра будет преобладать сухая солнечная погода.
В течение 23–24 июля в Украине будет жарко. Температура воздуха будет несколько ниже на северо-востоке, а 24 июля – в западных областях. Периодические дожди будут идти на Востоке, Западе и в близлежащих областях.
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