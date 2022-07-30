Дожди, град и жара: синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 31 июля
Украину 31 июля накроют дожди, грозы, град и жара до +33 °C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .
На Западе страны следует ожидать дождей, грозы, местами град и шкалы. В Карпатах осадки могут поднимать уровень воды в реках. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.
В течение 31 июля температура воздуха будет колебаться в пределах +27...+31 °C. В южных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) она составит +29...+33 °C. На Западе Украины похолодает до +19...+23 °C.
В Киеве 31 июля будет сухая, солнечная и жаркая погода. Температура воздуха достигнет +30 °C.
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