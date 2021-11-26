Дождь с мокрым снегом, заморозки: какой будет погода 26 ноября
26 ноября в Украине будет сухая погода, на Западе пройдут дожди со снегом
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
На Севере Украины прогнозируется +3...+5°C.
На Западе страны днем будет +5...+10°C. В Закарпатской, Львовской и Волынской области обещают дожди, а в Карпатах – с мокрым снегом.
В восточных областях температура будет +3...+5°C.
На Юге прогнозируют +7 +11°C
В центральной части будет +3...+7°C.
В Киеве обещают сухую погоду. Температура воздуха составит +6...+8°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.94
Покупка 26.94Продажа 27.22
-
EUR
Покупка 30.11Продажа 30.56
- Актуальное
- Важное