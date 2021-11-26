Дождь с мокрым снегом, заморозки: какой будет погода 26 ноября

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.



На Севере Украины прогнозируется +3...+5°C.



На Западе страны днем будет +5...+10°C. В Закарпатской, Львовской и Волынской области обещают дожди, а в Карпатах – с мокрым снегом.



В восточных областях температура будет +3...+5°C.



На Юге прогнозируют +7 +11°C



В центральной части будет +3...+7°C.



В Киеве обещают сухую погоду. Температура воздуха составит +6...+8°C.

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