Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, но везде тепло: прогноз погоды на 9 декабря от Наталки Диденко
Завтра, 9 декабря, в Украине ожидается незначительное потепление. Прогнозируется дождь с мокрым снегом, порывистый ветер и солнышко
Об этом информирует синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко .
"Потепление, дожди с мокрым снегом или мокрый снег с дождем, по-весеннему порывистый ветер, даже солнышко - все это нынешняя синоптическая украинская картина", - пишет синоптик.
В пятницу погода ожидается схожей - местами мокрый снег и дождь, на Западе и Востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде в Украине достаточно тепло.
Температура воздуха 9 декабря составит 0...+5 градусов, на Юге +4...+9, в Крыму до +14 градусов.
В Киеве завтра местами небольшой мокрый снег, после обеда без существенных осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.
В субботу и воскресенье в столице будет очень тепло, но пройдут дожди и будет сильный ветер. Предполагается до +8 градусов.
10-11 декабря и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха подскочит до весенних меток: +4...+12 градусов.
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