Об этом информирует синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко .

"Потепление, дожди с мокрым снегом или мокрый снег с дождем, по-весеннему порывистый ветер, даже солнышко - все это нынешняя синоптическая украинская картина", - пишет синоптик.

В пятницу погода ожидается схожей - местами мокрый снег и дождь, на Западе и Востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде в Украине достаточно тепло.

Температура воздуха 9 декабря составит 0...+5 градусов, на Юге +4...+9, в Крыму до +14 градусов.

В Киеве завтра местами небольшой мокрый снег, после обеда без существенных осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.

В субботу и воскресенье в столице будет очень тепло, но пройдут дожди и будет сильный ветер. Предполагается до +8 градусов.

10-11 декабря и в понедельник в большинстве областей Украины температура воздуха подскочит до весенних меток: +4...+12 градусов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb