На самом деле так, как работает "Дождь" должны работать Скабеева, Симоньян, Соловьев.

Сотни лет Московия очень успешно продвигала в Европе и среди собственного населения фейк о своей нормальности.

Журналисты, писатели, публичные люди Московии позволяли себе легкий сарказм по отношению к власти, словно говоря миру и самим русским, что да, наша страна немного прибацаная, но посмотрите, здесь есть иронический Пушкин, мудрый Толстой, куча питерской и московской интеллигенции. Это вполне нормальные и даже замечательные, интересные и увлекательные люди! - говорила Московия ротами толстоевских и медиаобслуги.

"Дождь" является отличным примером профессионального российского пропагандистского ресурса. Почти негорюче, настойчиво продвигает тезис о сознании Московии

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И доверительная провинция из Полтавы, Донецка, Минска, Тбилиси, Алматы в экстазе стремилась ощутить родство с этим величием. Окрестности империи мечтали приобщиться к величественному очагу русской культуры. Принимать дома высоколобых русских интеллектуалов, учиться у них, походить на них.

Это была та самая скрепа, которая держала империю вместе. Скрепа величия, глубинного культурного и гуманитарного превосходства московитов.

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Но в результате тотальной деградации Скабеева уже так не может. Она с коллегами профессионально непригодна. Вместо тонко обманывать доверчивых пушкинистов из колоний, своими откровенно геноцидными заявлениями она убеждает даже самых пророссийских в ненормальности кремлевского режима. Их пропаганда уже не работает за границами Московии. Только на внутреннее потребление. Тупо, неловко, непрофессионально.

Все, что нужно знать о русских СМИ – им нельзя доверять. Никогда. Это всегда имитация либерализма снаружи и поддержка оккупационной армии внутри.

"Дождь" является отличным примером профессионального российского пропагандистского ресурса. Почти "не палевно", настойчиво продвигает тезис об сознании Московии. Очень полезный для пропаганды русской имперской идеи ресурс.

Но деградация Московии – необратимый процесс. И "Дождь" тоже сжегся. Ведущий оговорился, что редакция поддерживает русскую оккупационную армию. Двое других журналистов, уволившихся в знак солидарности, только подтвердили ватность редакции.

Все, что нужно знать о русских СМИ – им нельзя доверять. Никогда. Это всегда имитация либерализма снаружи и поддержка оккупационной армии внутри.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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