Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В пятницу ожидается и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений.

Мокрый снег или снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха будет значительно ниже.

Это будут вести атмосферные фронты северного происхождения.

Во вторую половину дня 6 января, на Сочельник, основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток.

Запад, север и центр освободятся от осадков. Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15-22 метров в секунду.

Холодный воздух всегда тяжелее теплого, поэтому и будет прорываться с сильными порывами – это нормально, хоть и не комфортно.

Температура воздуха завтра разделится.

Юг и юго-восток, Закарпатье и Черновицкая область еще построят сравнительно теплыми, +3+8 градусов, в большинстве областей Украины от 3 мороза до 3 тепла. Холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине, днем в пределах 3-6 градусов мороза.

Там, где мокрый снег, возобновится гололедица и усложнится ситуация на дорогах и тротуарах.

Погода в Киеве

В столице 6 января погода начнет также уже ощутимо меняться - дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах. Сильный ветер будет завевать преимущественно в ближайшую ночь и завтра утром. Днем и в сочельник ветер угомонится.

Температура воздуха в столице в ближайшую ночь опустится до нуля, а днем поползет дальше вниз, ожидается -1-3 градусов. А уже на Сочельник может опуститься до -5-7 градусов.

Заметьте, пожалуйста, что сильный ветер будет ощутимо снижать температуру воздуха: если, например, будет -3, -4 градуса, то за нос и щеки будут щипать все -6-9 градусов.

Погода в эти выходные

7 января, к Рождеству, морозы усилятся, в ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины.

Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.

В дальнейшем, после 10 января, морозы ослабеют, однако на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся - будет нормальная зимняя термическая палитра. За осадками следим вместе каждый день.

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