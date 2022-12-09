Дождь, мокрый снег и туман. В Украине объявили штормовое предупреждение
В субботу, 10 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды, предупреждают о сильных дождях, мокром снеге и тумане
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
По данным синоптиков, 10 декабря ночью в западных областях ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром 10 декабря будет туман, видимость будет составлять 200-500 метров.
"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили в Укргидрометцентре.
Из-за непогоды, и уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.11
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.79
- Актуальное
- Важное