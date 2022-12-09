Дождь, мокрый снег и туман. В Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

По данным синоптиков, 10 декабря ночью в западных областях ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром 10 декабря будет туман, видимость будет составлять 200-500 метров.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили в Укргидрометцентре.

Из-за непогоды, и уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская.