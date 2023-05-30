Дожали через три месяца борьбы: Порошенко о доплатах военным и увеличении отпусков

Фракция "Европейская Солидарность" утверждает, что несколько месяцев требовала вернуть доплаты для сил обороны и усилить социальную защиту для военных. Об этом говорится на сайте партии "ЕС".

"Боритесь – поборете! Три месяца борьбы, и мы дожали законодательную норму о дополнительном вознаграждении от 30 до 100 тысяч грн. Законопроект принят в первом чтении (мы требовали проголосовать в целом)", – сообщил в Facebook лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Нам говорили, что это популизм, и это невозможно. Мы нашли все источники финансирования. И доказали: в стране есть средства на обеспечение своей армии и своих воинов. Мы боролись за защиту воинов, за уважение к ним и за справедливость", – пишет Порошенко.

Также согласно законопроекту срочники будут получать дополнительно 6 тысяч выплат, раненые военные – 6 тысяч дополнительных выплат, курсанты – еще 2350 грн.

"И это тоже важно: добились, что отпуск каждого украинского военнослужащего отныне будет 30 дней. И это тоже справедливо, потому что это самая тяжелая и важная работа сегодня", – отмечает Порошенко.

Как известно, законопроект №9342 предусматривает, что военные смогут получить 40 дней отпуска во время действия военного положения (30 дней ежегодного и 10 по семейным обстоятельствам). Во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно будет выплачиваться дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тысяч грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных правительством.

Для срочников устанавливаются дополнительные выплаты в размере 6 тысяч грн в месяц пропорционально времени прохождения военной службы.

Военным, которые при выполнении заданий в зоне боевых действий получили ранения или любую другую травму и зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной ВЛК, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч грн за все время нахождения в распоряжении.

Также курсанты смогут получать дополнительные выплаты в размере 2350 грн в месяц.