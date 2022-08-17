Об этом говорится в заявлении на facebook-странице Довженко-Центра.

"Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра, что де-факто означает ликвидацию национального киноархива, который с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино", - говорится в сообщении.

Как объясняют в Довженко-Центре, согласно приказу Госкино все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны передать государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого, по данным ЕГРПОУ, является "высшее образование".

"Таким образом отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто "спящему" учреждению, которое с момента своего основания во времена Януковича в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и т.д.", - подчеркивают в Довженко-центре.

В Центре добавляют, что, согласно упомянутому приказу, из структуры Довженко-Центра должно быть выделено государственное предприятие "Украинская анимационная студия", в которое планируют передать авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Центру. Сотрудников центра уведомят о возможном увольнении. В приказе о реорганизации не упомянуто о киноархивной и музейной коллекции Довженко-Центра, которые являются частью соответственно государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства.

"Не учитывая предложения Довженко-Центра по дальнейшей деятельности и не разработав стратегический план его развития, как того требует распоряжение Кабинета Министров Украины № 91-р от 26.01.2022, Госкино решило разделить целостную коллекцию Довженко-Центра, которая формировалась с 1960-х годов", между разными структурами.

Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире в фейковое учреждение – огромный удар по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность. Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов", – подчеркивают в Довженко-Центре.

Между тем в Министерстве культуры и информационной политики настаивают, что речь идет только о реорганизации, а о ликвидации Довженко-Центра речь не идет.

"Министерство выступает против пренебрежения и ликвидации кинонаследия, поэтому подобное заявление является неожиданностью и для нас. Мы видим, что в решении Госкино Украины о ликвидации Довженко-Центра речь не идет. Планируется реорганизация путем создания двух новых государственных предприятий, одному из которых передается фильмофонд. Уверены, что Госкино как можно скорее даст более подробные разъяснения", – отметили в МКИП, добавив, что Госкино с 2021 года не подчиняется Минкульту, направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.

По состоянию на 17:00 ни на официальном сайте Госкино, ни на его страницах в соцсетях никаких дополнительных разъяснений не обнародовано.

Справа. Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино, свыше 400 музейных экспонатов. Единственный украинский представитель Международной федерации киноархивов (FIAF).

Коллекция Довженко-Центра по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире собранием произведений украинского киноискусства.

Для сохранения, развития и популяризации киноискусства в структуре Довженко-Центра действуют Фильмофонд, Киноархив и Музей кино, Медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство "Сцена 6", кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным циклом. Такая структура отвечает мировым стандартам деятельности институтов, работающих с кинематографическим наследием.

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