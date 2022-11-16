Тема программы: Довженко Центр: "реорганизация" или рейдерская атака?

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Зачем Госкино реорганизовывать Довженко Центр? Кто режиссеры и исполнители? Почему это вопрос нацбезопасности?

Почему украинские культурные институции, Европейская киноакадемия, Общественный Совет самого Госкино и профильный комитет парламента выступили против "реорганизации" Довженко-Центра?

Удастся ли отстоять один из самых старых и успешных институтов в сфере кино и кинонаследия?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.

Иван Козленко – киноисследователь, бывший гендиректор Национального центра Александра Довженко.

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).