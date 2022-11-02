Довженко-Центр получил временного генерального директора

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

Менеджер должен устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово-хозяйственную деятельность Центра, однако участвовать в конкурсе на должность руководителя он не будет.

"Этот человек не будет участвовать в будущем конкурсном отборе на должность директора, придет только на период, который будет продолжаться до назначения по результатам конкурсного отбора нового руководителя Центра. Это будет фактически кризисный менеджер, который направит свою деятельность на устранение недостатков, выявленных во время проверки Довженко-Центра, а также на то, чтобы наладить финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Исполняющий обязанности директора Довженко-Центра будет находиться на этом посту не более трех с половиной месяцев, пока продлится процедура определения победителя конкурсного отбора", - объясняют в агентстве.

Между тем, Елена Гончарук будет оставаться в должности руководительницы Музея кино Довженко-Центра, она также сможет принять участие в новом конкурсе на должность генерального директора предприятия.

Напомним, в конце лета Государственное агентство Украины по кино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В учреждении 17 августа отметили , что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

18 августа Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко.

26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал безотлагательно отменить приказ о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

Исполняющая обязанности директора Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила, что Украина, в случае реорганизации заведения, потеряет место в Международной федерации киноархивов.

Впоследствии петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала нужное количество голосов

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