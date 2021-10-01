Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 13 кандидатов, есть "двойники"
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 13 кандидатов в депутаты на довыборах в Верховную Раду от Херсонщины и Черкасчины
Решение принято на заседании ЦИК 1 жовнтя, сообщает Укринформ.
Так, ЦИК зарегистрировала еще 13 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).
Кандидатами в депутаты на № 184 округе зарегистрировали самовыдвиженцев Дмитрия Вячеславовича Васильева, Сергея Андреевича Козыря, Андрея Анатольевича Колыхаева, Геннадия Борисовича Лагуту, Геннадия Васильевича Лагуту, а также выдвинутого партией "Блок оппозиционных сил" Александра Евгеньевича Пономарева.
В свою очередь, на округе №197 зарегистрированы самовыдвиженцы Юлия Валерьевна Гершун, Владислав Владимирович Голуб, Вячеслав Владимирович Голуб, Иван Владимирович Степанец, выдвиженцы от партий "Христианское движение" - Тамара Петровна Звягинцева, "Могучая Украина" - Владислав Владимирович Пыльник, Партии Антона Яценюка - Сергей Анатлиевич Чередниченко.
"Обращаю внимание, что и в 197-м, и в 184-м округах регистрируются кандидаты, имеющие созвучные фамилии, а вернее - одинаковые фамилии с кандидатами, которых мы зарегистрировали уже раньше", - отметил член ЦИК Сергей Постивый.
По его словам, он направил материалы по ранее зарегистрированным кандидатам с одинаковыми фамилиями и именами для проверки компетентными органами.
- Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала 32 кандидатов в народные депутаты на довыборах в Раду в обоих округах.
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