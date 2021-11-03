Довыборы в Раду: больше всего голосов в Черкасской области получил кандидат от "слуг" Войцеховский

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Так, Войцеховский, выдвинутый партией "Слуга Народа" на выборах в ОИО №197, набрал 46,95% голосов избирателей.

На втором месте в округе самовыдвиженец Владислав Голубь - 25,44%. Далее следует кандидат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко - 9,53%.



Для установления результатов промежуточных выборов ЦИК должен получить от окружных избирательных комиссий подлинники протоколов об итогах голосования с мокрыми печатями.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb