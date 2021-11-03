Довыборы в Раду: больше всего голосов в Черкасской области получил кандидат от "слуг" Войцеховский
На промежуточных выборах народного депутата по округу №197 (Черкасская область) больше всего голосов получил Виталий Войцеховский
Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Так, Войцеховский, выдвинутый партией "Слуга Народа" на выборах в ОИО №197, набрал 46,95% голосов избирателей.
На втором месте в округе самовыдвиженец Владислав Голубь - 25,44%. Далее следует кандидат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко - 9,53%.
Для установления результатов промежуточных выборов ЦИК должен получить от окружных избирательных комиссий подлинники протоколов об итогах голосования с мокрыми печатями.
- Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.
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