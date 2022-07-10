Об этом он рассказал изданию Интерфакс-Украина.

"Проведение довыборов в Верховную Раду Украины для избрания народных депутатов Украины вместо Дмитрия Лубинца и Вадима Новинского станет возможным только после завершения в Украине военного положения", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он отметил, что когда парламент поддержал назначение Дмитрия Лубинца на должность омбудсмана, тот сдал полномочия нардепа. Да, в Верховной Раде "появилась вакансия". Сейчас должность будет оставаться свободной, ведь по закону выборы во время военного положения проводить нельзя.

Кроме того, Верховная Рада поддержала сложение депутатских полномочий Вадимом Новинским.

"Поэтому мы пока будем работать в том формате, который есть в Верховной Раде Украины - это 420 народных депутатов", - отметил глава парламента.

1 июля Верховная Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца новым омбудсманом.

8 июля парламент прекратил полномочия нардепа Вадима Новинского.

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