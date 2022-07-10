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Довыборы нардепов в Раду возможны только после войны, - Стефанчук

10 июля, 2022 воскресенье
11:26
Общество Руслан Стефанчук

Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что довыборы нардепов вместо тех, кто сложил полномочия, возможны только после войны

Об этом он рассказал изданию Интерфакс-Украина.

"Проведение довыборов в Верховную Раду Украины для избрания народных депутатов Украины вместо Дмитрия Лубинца и Вадима Новинского станет возможным только после завершения в Украине военного положения", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он отметил, что когда парламент поддержал назначение Дмитрия Лубинца на должность омбудсмана, тот сдал полномочия нардепа. Да, в Верховной Раде "появилась вакансия". Сейчас должность будет оставаться свободной, ведь по закону выборы во время военного положения проводить нельзя.

Кроме того, Верховная Рада поддержала сложение депутатских полномочий Вадимом Новинским.

"Поэтому мы пока будем работать в том формате, который есть в Верховной Раде Украины - это 420 народных депутатов", - отметил глава парламента.

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Новости
Украина
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
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