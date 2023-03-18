Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает Boxing Social .

По его словам, если Фьюри будет настаивать на перенесении поединка за звание абсолютного чемпиона мира с 29 апреля на другую дату, то Усик проведет бой с одним из обязательных претендентов на свои пояса.

"Мы аутсайдеры, но не можем глотать все, что нам бросают. Довольно! Если этот бой состоится, то только 29 апреля. Если они захотят перенести его, мы перейдем к обязательной защите", — сказал Климас.

Он добавил, что сопромоутеры британца из TopRank относятся к Усику без должного уважения, будто он не обладатель трех чемпионских титулов, а рядовой претендент.

"Они обращаются с Александром, так же как с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом. Как будто это обычный бой Фьюри в Великобритании и все должно быть по их правилам", - возмутился Климас.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Обязательным претендентом на титул WBA является британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании – Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.