"Довольно!": Усик выдвинул встречный ультиматум из-за новых требований Фьюри
Команда украинского боксера Александра Усика заявила, что не согласится на перенесение боя с британцем Тайсоном Фьюри с 29 апреля на другую дату
Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас, сообщает Boxing Social .
По его словам, если Фьюри будет настаивать на перенесении поединка за звание абсолютного чемпиона мира с 29 апреля на другую дату, то Усик проведет бой с одним из обязательных претендентов на свои пояса.
"Мы аутсайдеры, но не можем глотать все, что нам бросают. Довольно! Если этот бой состоится, то только 29 апреля. Если они захотят перенести его, мы перейдем к обязательной защите", — сказал Климас.
Он добавил, что сопромоутеры британца из TopRank относятся к Усику без должного уважения, будто он не обладатель трех чемпионских титулов, а рядовой претендент.
"Они обращаются с Александром, так же как с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом. Как будто это обычный бой Фьюри в Великобритании и все должно быть по их правилам", - возмутился Климас.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Обязательным претендентом на титул WBA является британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании – Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн фунтов на нужды Украины.
- Тайсон Фьюри в ответ заверил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика.
- 12 марта промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок против Александра Усика состоится 29 апреля в Лондоне .
- Промоутер Эдди Хирн заподозрил , что Тайсон Фьюри пытался сорвать сражение с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
- 13 марта стало известно, что Тайсон Фьюри требует , чтобы в контракте на бой с украинцем Александром Усиком не было пункта о реванше.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное