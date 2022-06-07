Слова Петкова цитирует издание The Sofia Globe.

"Я думаю, что мы до сих пор немало сделали для Украины: на уровне поддержки беженцев, на уровне тех средств, которые мы инвестировали в гуманитарную помощь, мы отремонтируем их оборудование, которое нельзя отремонтировать в другом месте. Все это Болгария будет делать".

Также мы поддержали все меры, когда речь идет о санкциях против России. Я думаю, что болгарское государство сделало достаточно в этом направлении, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Петков.

А вот готовность предоставлять Украине оружие болгарский премьер не проявил.

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко отправлял официальный запрос в Министерство иностранных дел Болгарии с просьбой предоставить РСЗО и артиллерию. Речь шла о вооружении советских времен. МИД Болгарии 6 июня ответил, сообщив, что направил запрос в "соответствующие учреждения".

Однако теперь премьер-министр сослался на решение парламента от 4 мая. Тогда болгарские законодатели проголосовали за поручение правительству осуществить комплекс мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники на болгарских заводах. А вот предложения, которые дали бы четкий мандат Болгарии на предоставление оружия Украине, были отклонены.

"Мы будем придерживаться решения Национального собрания. Я не думаю, что нам следует поднимать эту тему каждые две недели", – заявил Кирилл Петков.

Из четырех партий правящей коалиция только одна – "Демократическая Болгария" – высказалась в поддержку поставок оружия Украине. Поддерживает такое решение также оппозиционная партия ГЕРБ. Прокремлевская партия "Възраждане" (Возрождение) вообще призвала выслать украинского посла в ответ на просьбу о поставках оружия.