Доверие украинцев к Вооруженным Силам Украины возросло до 96%, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС .

"Наибольшим доверием в Украине продолжают пользоваться Вооруженные Силы, и за последний год, между декабрем 2021-го и декабрем 2022 года, уровень доверия вырос с 72% до 96%. Баланс доверия - недоверия ВСУ, то есть разница между долей доверяющих и не доверяющих, составляет +96%; в декабре 2021 года было +60%", - говорится в анализе опроса.

В декабре 2021 года среди опрошенных украинцев преобладали те, кто не доверял Владимиру Зеленскому, а в 2022 году этот показатель вырос до 84% против 27%.

В случае волонтеров доверие выросло с 68% до 84%.



Социологи отмечают, что наблюдается значительное улучшение веры: к СБУ доверие выросло с 29% до 63%, к Национальной полиции - с 30% до 58%.

Также улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады. Доверие к правительству возросло с 14% до 52%, а к парламенту – с 11% до 35%

К перечню институтов добавили прокуроров и суды. Оказалось, что это единственные украинские институты, имеющие негативный баланс доверия - недоверия, к ним опрошенные относятся наиболее критично.

Судам доверяют 25%, не доверяют – 34%, остальные не имеют определенного отношения. Прокурорам доверяют 21%, напротив - 32%.

Доверие к украинским средствам массовой информации за последний год выросло с 32% до 57%. Что касается росСМИ, то отсутствие доверия возросло.

Специалисты обнаружили ухудшение отношения к церкви: доля доверяющих снизилась с 51% до 44%.

Также по результатам опроса украинцы стали больше доверять обычным людям в своем населенном пункте – с 63% до 71%.

Социологи спросили об отношении к переселенцам: 52% респондентов доверяют ВПЛ и только 10% наоборот.

Опрос Киевский международный институт социологии провел 4–27 декабря 2022 года среди 2005 респондентов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо ! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb