Доверие обещаниям Путина по поводу зерна было бы самоубийством для Украины, нужно усиливать все альтернативы, - министр сельского хозяйства Германии
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир считает, что Украина не может верить в слово президенту России Владимиру Путину в вопросе экспорта зерна
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .
Во время визита в Киев, Оздемир пообещал предоставить средства для поддержки альтернативных маршрутов для экспорта.
Выступая после встречи со своим украинским министром Николаем Сольским, он сказал, что разделяет скептицизм Украины по поводу обещаний России.
"Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины. Пока Путин блокирует морской путь, нам нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: дороги, железную дорогу и Дунай", - сказал он.
- 26 мая в Офисе президента сообщили , что единственный формат разблокировки украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.
- Украина будет вывозить зерно на экспорт двумя маршрутами - через Польшу и Румынию и ведет переговоры по третьему коридору.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по организации экспорта зерна из Украины.
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