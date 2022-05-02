Доверенные лица Ильи Кивы планировали организовывать провокации в Одесской области с участием титушек, – ГБР
Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц бывшего народного депутата Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением титушек и дестабилизировать ситуацию в Одессе
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Работники ГБР задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, которому объявлено подозрение в госизмене, - Ильи Кивы. Задержанный должен был организовать по заказу запрещенной ОПЗЖ провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.
Как выяснили в процессе оперативных мероприятий, он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие в акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.
Еще один "помощник" Ильи Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье и отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии ОПЗЖ во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях. Во время таких акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и относительно использования силы. Массовые акции финансировали представители ОПЗЖ.
ГБР установило три десятка титушек, которых руководство ОПЗЖ использовало как силовой блок. Теперь проверяют причастность задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.
Задержание произошло в рамках проведения спецоперации, целью которой было не допустить инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая, – отметили в ГБР.
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За день до вторжения России на территорию Украины, 23 февраля, тогда еще нардеп Илья Кива записал видеопоздравление с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. 3 марта "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключила его из своих рядов.
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6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.
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10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
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ГБР собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
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29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.
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19 апреля Кива заявил о намерении просить политического убежища в России.
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20 апреля стало известно, что ГБР по решению суда будет расследовать антиукраинские действия бывшего нардепа.
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