Доверенные лица Ильи Кивы планировали организовывать провокации в Одесской области с участием титушек, – ГБР

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Работники ГБР задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, которому объявлено подозрение в госизмене, - Ильи Кивы. Задержанный должен был организовать по заказу запрещенной ОПЗЖ провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.

Как выяснили в процессе оперативных мероприятий, он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие в акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

Еще один "помощник" Ильи Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье и отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии ОПЗЖ во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях. Во время таких акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и относительно использования силы. Массовые акции финансировали представители ОПЗЖ.

ГБР установило три десятка титушек, которых руководство ОПЗЖ использовало как силовой блок. Теперь проверяют причастность задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Задержание произошло в рамках проведения спецоперации, целью которой было не допустить инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая, – отметили в ГБР.