Об этом в Facebook сообщила мать девочки Любовь Квитка-Ежова.

Валерия – чемпионка мира по шашкам среди девочек до 10 лет. Эти деньги девочка собрала своей игрой в шашки: играла на улице с людьми, если человек проигрывал – платил за игру.

Как добавляет Скргий Притула, проиграли все, кто играл с Валерией.

"Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно", – убежден Притула.

Литовцы собрали деньги и приобрели для украинцев 110 антидронов и 80 радаров Wingman, которые назвали "убийцами орков".

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