Довела Притулу до слез. Девочка собрала большую сумму для ВСУ и передала волонтеру
Десятилетняя Валерия Ежова собрала 21 тысячу гривень для ВСУ и передала их в Благотворительный фонд Сергея Притулы
Об этом в Facebook сообщила мать девочки Любовь Квитка-Ежова.
Валерия – чемпионка мира по шашкам среди девочек до 10 лет. Эти деньги девочка собрала своей игрой в шашки: играла на улице с людьми, если человек проигрывал – платил за игру.
Как добавляет Скргий Притула, проиграли все, кто играл с Валерией.
"Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно", – убежден Притула.
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