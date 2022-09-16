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Довбыка признали лучшим игроком недели в Лиге конференций

16 сентября, 2022 пятница
17:57
Спорт

Украинский игрок СК "Днепр-1" Артем Довбык признан лучшим игроком недели в Лиге конференций

Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.

Матч "Днепра-1" против "Аполлона" закончился победой украинцев со счётом 3:1. Артем Довбык забил дважды, на 26-й и 45-й минуте, а также отдал ассист на Валентина Рубчинского.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 2-го тура нидерландцы с 6 очками возглавляют квартет. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 3 балла. "Аполлон" и "Вадуц" на прошлой неделе сыграли вничью.

В 3-м туре "Днепр-1" встретится с "Вадуцем". Матч состоится 6 октября.

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Украина
Днепр
Артем Довбик
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