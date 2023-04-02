Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче, который проходил в Ковалевке Киевской области, Довбык забил на 71-й, 78-й и 81-й минутах

"Днепр-1" победил "Металлист-1925" со счетом 3:0, набрал 42 очка и остался на втором месте. Команда Александра Кучера отстает от "Шахтера" на 1 очко.

Чемпионат Украины

19-й тур

2 апреля

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 0:3

Голы: Довбык, 71, 78, 81