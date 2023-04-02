Довбык за 10 минут сделал хет-трик и принес "Днепру-1" победу над "Металлистом 1925"
2 апреля в чемпионате Украины по футболу "Днепр-1" победил "Металлист 1925" благодаря хет-трику Артема Довбыка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче, который проходил в Ковалевке Киевской области, Довбык забил на 71-й, 78-й и 81-й минутах
"Днепр-1" победил "Металлист-1925" со счетом 3:0, набрал 42 очка и остался на втором месте. Команда Александра Кучера отстает от "Шахтера" на 1 очко.
Чемпионат Украины
19-й тур
2 апреля
"Металлист 1925" - "Днепр-1" 0:3
Голы: Довбык, 71, 78, 81
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