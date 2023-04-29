Довбык повторил бомбардирское достижение Шевченко и Реброва в УПЛ

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В матче 23-го тура чемпионата Украины против "Ингульца" Довбык реализовал пенальти и помог "Днепру-1" одержать победу 2:0. Этот гол стал для лидера бомбардирской гонки премьер-лиги 20-м за сезон.

До Артема Довбыка подобного удавалось достичь лишь 12 футболистам, среди которых форварды "Динамо" Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

Рекорд УПЛ принадлежит армянскому хавбеку "Шахтера" Генриху Мхитаряну, забившему 25 голов в сезоне 2012/2013. Для того чтобы его превзойти, у нападающего "Днепра-1" еще есть 7 матчей, которые его команде осталось сыграть в нынешнем чемпионате Украины.

Самые результативные бомбардиры сезонов УПЛ в истории

25 голов – Генрих Мхитарян ("Шахтер", 2012/13)

22 гола – Сергей Ребров ("Динамо", 1997/98), Максим Шацких ("Динамо", 2002/03), Алекс Тейшейра ("Шахтер", 2015/16)

21 гол – Арсен Аваков ("Торпедо" Запорожье, 1994/95), Олег Матвеев ("Шахтер", 1996/97), Андрей Воробей ("Шахтер", 2000/01), Алексей Белик ("Шахтер", 2002/03 ), Факундо Феррейра ("Шахтер", 2017/18)

20 голов – Тимерлан Гусейнов ("Черноморец", 1995/96), Сергей Ребров ("Динамо", 1996/97), Максим Шацких ("Динамо", 1999/00), Луис Адриану ("Шахтер", 2013/14) , Жуниор Мораес ("Шахтер", 2019/20), Артем Довбык ("Днепр-1", 2022/23).