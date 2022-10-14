Довбик забил на 91-й минуте и принес "Днепру-1" победу над "Вадуцем" в Лиге конференций
В 4-м туре группового раунда Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" победил "Вадуц" из Лихтенштейна
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:1 на пользу "Днепра-1". В первом тайме команды обменялись голами, за "Вадуц" забил Элмин Растодер, а за украинцев Янис Амаш.
Гол Артема Довбика принес для СК "Днепр-1" победу. Украинский форвард на 91-й минуте выпрыгнул навстречу навесной передаче от Владимира Танчика и результативно пробил головой мимо голкипера.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 4 тура нидерландцы возглавляют квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 7 набранных пунктов. "Аполлон" с 4 баллами идет третьим. "Вадуц" – четвертый – 2 очка.
В 5-м туре ЛК "Днепр-1" сыграет против "Аполлона". Матч состоится 27 октября.
Лига конференций
Группа E. 4-й тур
13 октября
"Вадуц" (Лихтенштейн) – "Днепр-1" (Украина) 1:2
Голы: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+1
"Днепр-1": Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко (Рубчинский, 76), Пихаленок (Горбунов, 83), Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Когут, 83), Довбык.
Предупреждения: Фоссо, 54 - Адамюк, 63, Громов, 71, Рубчинский, 78, Валеф, 90+4, Танчик, 90+5
- 6 октября в Лиге конференций украинский СК "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцем".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.91
-
EUR
Покупка 38.33Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное