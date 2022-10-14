Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 2:1 на пользу "Днепра-1". В первом тайме команды обменялись голами, за "Вадуц" забил Элмин Растодер, а за украинцев Янис Амаш.

Гол Артема Довбика принес для СК "Днепр-1" победу. Украинский форвард на 91-й минуте выпрыгнул навстречу навесной передаче от Владимира Танчика и результативно пробил головой мимо голкипера.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 4 тура нидерландцы возглавляют квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 7 набранных пунктов. "Аполлон" с 4 баллами идет третьим. "Вадуц" – четвертый – 2 очка.

В 5-м туре ЛК "Днепр-1" сыграет против "Аполлона". Матч состоится 27 октября.

Лига конференций

Группа E. 4-й тур

13 октября

"Вадуц" (Лихтенштейн) – "Днепр-1" (Украина) 1:2

Голы: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+1

"Днепр-1": Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко (Рубчинский, 76), Пихаленок (Горбунов, 83), Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Когут, 83), Довбык.

Предупреждения: Фоссо, 54 - Адамюк, 63, Громов, 71, Рубчинский, 78, Валеф, 90+4, Танчик, 90+5

6 октября в Лиге конференций украинский СК "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцем".

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