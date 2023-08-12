Довбык забил дебютный гол и в дуэте с Цыганковым спас "Жирону" от поражения в 1-м туре Ла Лиги
В субботу, 12 августа, "Жирона" сыграла вничью против "Реал Сосьедада" в 1-м туре чемпионата Испании по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Реал Сосьедад" - "Жирона" начался для каталонцев неудачно. На 5-й минуте Кубо точным ударом вывел хозяев вперед и обеспечил преимущество.
"Жирона" не могла сравнять ситуацию вплоть до 72-й минуты. Отличился украинский дуэт! Виктор Цыганков выполнил точный навес на дальнюю стойку ворот "Сосьедад", а Артем Довбык сумел головой отправить мяч в ворота хозяев.
Отметим, что Довбыку понадобилось всего 8 минут, чтобы забить дебютный гол за "Жирону". Украинский форвард вышел на поле на 64-й минуте.
В следующем туре "Жирона" встретится с "Гетафе". Матч пройдет 20 августа.
Ла Лига
1-й тур
12 августа
"Реал Сосьедад" - "Жирона" 1:1
Голы: Кубо, 5 - Довбык, 72
Трансфер Довбыка в "Жирону"По информации журналиста Игоря Цыганыка, "Днепр-1" заработал 6 млн евро одним платежом. Датский "Митьюлланн", которому принадлежали 50% прав на игрока, получил 1,75 млн евро и 30% от последующей продажи футболиста.
Также известно, что Артем Довбык получил в "Жироне" большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".
Артем Довбык
В прошлом сезоне 26-летний форвард забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.
На счету Довбыка 18 матчей и 6 голов за сборную Украины.
Transfermarkt оценивает Довбыка в 15 млн евро
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