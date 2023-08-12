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Довбык забил дебютный гол и в дуэте с Цыганковым спас "Жирону" от поражения в 1-м туре Ла Лиги

12 августа, 2023 суббота
20:19
Спорт

В субботу, 12 августа, "Жирона" сыграла вничью против "Реал Сосьедада" в 1-м туре чемпионата Испании по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Реал Сосьедад" - "Жирона" начался для каталонцев неудачно. На 5-й минуте Кубо точным ударом вывел хозяев вперед и обеспечил преимущество.

"Жирона" не могла сравнять ситуацию вплоть до 72-й минуты. Отличился украинский дуэт! Виктор Цыганков выполнил точный навес на дальнюю стойку ворот "Сосьедад", а Артем Довбык сумел головой отправить мяч в ворота хозяев.

Отметим, что Довбыку понадобилось всего 8 минут, чтобы забить дебютный гол за "Жирону". Украинский форвард вышел на поле на 64-й минуте.

В следующем туре "Жирона" встретится с "Гетафе". Матч пройдет 20 августа.

Ла Лига

1-й тур

12 августа

"Реал Сосьедад" - "Жирона" 1:1

Голы: Кубо, 5 - Довбык, 72

Трансфер Довбыка в "Жирону"

По информации журналиста Игоря Цыганыка, "Днепр-1" заработал 6 млн евро одним платежом. Датский "Митьюлланн", которому принадлежали 50% прав на игрока, получил 1,75 млн евро и 30% от последующей продажи футболиста.

Также известно, что Артем Довбык получил в "Жироне" большую зарплату, чем по новому контракту с "Днепром-1".

Артем Довбык

В прошлом сезоне 26-летний форвард забил за "Днепр-1" 24 гола и стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

На счету Довбыка 18 матчей и 6 голов за сборную Украины.

Transfermarkt оценивает Довбыка в 15 млн евро

Сборная Украины
Испания
Виктор Циганков
Артем Довбик
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