"Довбик – нападающий практически без недостатков", - капитан "Ворсклы" засыпал лучшего игрока УПЛ комплиментами
Защитник полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков убежден, что Артем Довбик по праву победил в номинации "лучший игрок УПЛ" в 2021 году
Об этом сообщает zbirna.com .
По словам Чеснакова, Довбик – нападающий практически без недостатков.
"Я считаю, что Артем Довбик заслужил это звание. По моему мнению, этот нападающий практически без недостатков. И если он и дальше продолжит в таком же ключе, его, вне всяких сомнений, ждет большое будущее", - сказал капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.
- Напомним, 25 декабря Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .
- 29 декабря лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги 2021 года был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбик.
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