"Довбик – нападающий практически без недостатков", - капитан "Ворсклы" засыпал лучшего игрока УПЛ комплиментами

Об этом сообщает zbirna.com .



По словам Чеснакова, Довбик – нападающий практически без недостатков.



"Я считаю, что Артем Довбик заслужил это звание. По моему мнению, этот нападающий практически без недостатков. И если он и дальше продолжит в таком же ключе, его, вне всяких сомнений, ждет большое будущее", - сказал капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.

Напомним, 25 декабря Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .

29 декабря лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги 2021 года был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb