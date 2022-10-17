Доцента столичного вуза оштрафовали за преподавание на негосударственном языке

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка.

"Соответствующее постановление вступило в законную силу 16 октября 2022 года. Как указано в постановлении, преподаватель применял негосударственный язык во время образовательного процесса для студентов ІІІ курса, чем нарушил часть первую статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". На основании поданных документы и материалы преподаватели столичного ЗВО признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 188-52 Кодекса Украины об административном правонарушении. К нему применено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн", - говорится в сообщении.

Также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что сфера образования, которая должна быть примером в вопросе соблюдения языкового законодательства, к сожалению, "среди тех, где мы ежегодно фиксируем немалое количество нарушений".

"В 2021 году мы получили 157 обращений граждан относительно нарушений языкового законодательства отдельными педагогическими, научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего, высшего образования, а в течение 2022 года - около 70", - отметил Тарас Кремень.

Отметим, что в соответствии с частью первой статьи 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого постановления - не позднее чем через 15 дней с дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.

В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для его выполнения в принудительном порядке.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень подчеркнул, что принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект "О медиа" необходимо существенно доработать для сохранения сферы функционирования украинского языка

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