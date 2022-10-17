English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Доцента столичного вуза оштрафовали за преподавание на негосударственном языке

Доцента столичного вуза оштрафовали за преподавание на негосударственном языке

17 октября, 2022 понедельник
17:40
Общество

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за применение негосударственного языка во время образовательного процесса доцентом одного из столичных учреждений высшего образования

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка.

"Соответствующее постановление вступило в законную силу 16 октября 2022 года. Как указано в постановлении, преподаватель применял негосударственный язык во время образовательного процесса для студентов ІІІ курса, чем нарушил часть первую статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". На основании поданных документы и материалы преподаватели столичного ЗВО признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 188-52 Кодекса Украины об административном правонарушении. К нему применено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн", - говорится в сообщении.

Также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что сфера образования, которая должна быть примером в вопросе соблюдения языкового законодательства, к сожалению, "среди тех, где мы ежегодно фиксируем немалое количество нарушений".

"В 2021 году мы получили 157 обращений граждан относительно нарушений языкового законодательства отдельными педагогическими, научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего, высшего образования, а в течение 2022 года - около 70", - отметил Тарас Кремень.

Отметим, что в соответствии с частью первой статьи 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого постановления - не позднее чем через 15 дней с дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.

В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для его выполнения в принудительном порядке.

  • Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень подчеркнул, что принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект "О медиа" необходимо существенно доработать для сохранения сферы функционирования украинского языка

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Культура
образование
Читайте также:
Дмитро Пєсков
16 октября, 2022 воскресенье
"Будет доведена до конца", - Песков о войне с Украиной
Микола Княжицький
15 октября, 2022 суббота
Николай Княжицкий. Государство сунуло голову в песок
Ліз Трасс
16 октября, 2022 воскресенье
В Британии консерваторы рассмотрят вопрос о возможной отставке Трасс с должности премьера, - The Guardian
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.82
  • EUR
    Покупка 38.36
    Продажа 39.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
17 октября
18:06
Жизнь в бомбоубежищах, потеря родных и вера в ВСУ: продюсер рассказал о песнях, которые подали на нацотбор Евровидение
17:47
Из-за нехватки рабочей силы Германия может потерять 85 млрд евро
17:28
Кислица к миссии Ирана в ООН: "Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева?"
17:22
Эксклюзив
ВАКС
После указа президента о конфиксации российских активов должно быть представление Минюста в ВАКС, - нардеп Подласа
17:17
Один из создателей "Игры престолов" снимет новый сериал
17:16
Венгрия не поддержала создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ, но не будет препятствовать ее запуску, - Сийярто
17:14
Враг собирает данные: Минобороны призывает не распространять фото сбитых дронов оккупанта
17:09
В Польше ожидают прибытия до 800 тыс. беженцев из Украины этой зимой
16:53
В Черниговской области пограничники приземлили дрон со взрывным устройством
16:37
Обновлено
В Минреинтеграции рассказали, как украинцам уберечься от боевых беспилотников
16:35
"Евровидение 2023": первая страна уже объявила своего участника, который уедет в Ливерпуль
16:33
Новый парламент Болгарии готовится предоставить Украине оружие, - экс-министр обороны Велизар Шаламанов
16:30
Связанные с Ермаком фирмы получили деньги, выделенные Госкино на кинопроизводство - расследование
16:30
Обнаруживать самовольное строительство обяжут местные власти, - нардеп Шуляк
16:15
OPINION
Возвращение в авторитарный ад
16:11
Немецкие спецслужбы заявили, что Путин нападением на Украину объявил войну Западу
16:11
НБУ выпустил памятную монету в честь украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой
16:06
Эксклюзив
КМДА
В Киеве развернут пункты обогрева и электроснабжения
16:06
Эксклюзив
Любой конфликт в мире, где Запад оппонирует, Иран рассматривает как окно возможностей, но у него есть противоречия и с Россией, - политолог Кулик
16:02
"Мой враг - мерзость": Коля Серга ответил эмоциональным стихом на утренние обстрелы
15:58
Обновлено
В Киеве россияне попали в жилой дом: количество погибших выросло до четырех
15:56
Россия перебрасывает в Беларусь 170 танков и 200 бронетранспортеров, - минобороны страны
15:49
Эксклюзив
В скором времени Херсон будет оцеплен украинскими войсками, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина" Воля
15:43
РФ обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК, ранены три человека
15:41
Эксклюзив
Терминалы Starlik очень важны для работы критической инфраструктуры Украины, - эксперт по кибербезопасности Корсун
15:39
"Распространяют террор и смерть": Резников призвал мир объединиться против России и Ирана
15:19
Эксклюзив
Украина должна ставить ультиматумы по Оленовке России, а не международным организациям, - Розенко
15:17
Binance объявила о запуске первого индекса, который отслеживает эффективность крупнейших криптовалют.
15:12
"На фото - мой дом": украинский телеведущий Гордеев показал, как в его дом попал дрон
15:10
Укргазбанк выступил партнером по запуску бесконтактной оплаты в наземном транспорте
15:09
Саломе Зурабишвили
В Грузии могут пересмотреть безвизовый режим из РФ из-за наплыва россиян
15:05
Эксклюзив
Антимонопольный комитет должен начать расследование необоснованного подорожания яиц и спекуляций в текущей ситуации, - экономист Несходовский
15:03
"Если бы не мы, то не работали бы светофоры и были утрачены государственные секреты": СБУ о деятельности киберфронта
14:58
Эксклюзив
Путин потерял авторитет в азиатских странах, - эксперт-международник Данилов
14:53
Беларуские пограничники понимают, что Украина готовит не нападение, а защиту своей границы, - МВД
14:51
Обновлено
На Виннитчине прозвучали несколько взрывов
14:47
Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС ввести против Ирана санкции за поставку РФ беспилотников
14:32
В деоккупированном Лимане эксгумированы 35 военных и 152 гражданских: на многих телах – признаки насильственной смерти
14:28
Обстрелы подстанций: в Энергоатоме объяснили новую тактику российского ядерного шантажа
14:27
Денис Монастырский
В МВД объяснили, почему по дронам не стоит стрелять из собственного оружия
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV