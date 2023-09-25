"Доступные кредиты 5-7-9%": украинский бизнес получил 70 млрд грн с начала 2023 года

Об этом сообщает Минэкономики.

За прошедшую неделю почти 700 предпринимателей получили кредиты на сумму 3,5 млрд грн по правительственной программе, а в целом с начала действия программы банки выдали бизнесу 73 тыс. кредитов на сумму 237,5 млрд грн.

Наибольшее количество кредитов получает бизнес в следующих сферах:

сельское хозяйство - 51%;

торговля и производство – 26%;

промышленная переработка – 14%.

С начала года владельцы украинского бизнеса получили 70 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", в которой принимают участие 45 банков, среди которых ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль и т.д.