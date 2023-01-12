Доступное лечение за границей: в ЦОС рассказали о возможностях для украинских беженцев
Украинские беженцы, особенно требующие продолжения сложной медикаментозной терапии, могут получить доступное лечение в стране пребывания
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
Осенью, когда российские войска начали массированно обстреливать критическую инфраструктуру Украины, украинцы снова стали активнее выезжать за границу. Некоторые сделали это впервые с начала полномасштабного вторжения. Поэтому вопрос предоставления медицинских услуг за рубежом, особенно для людей, нуждающихся в продолжении сложной медикаментозной терапии, снова актуализировался.
Как отмечают в ЦОС, пациенты, живущие с ВИЧ, болеют вирусными гепатитами В или С, у которых в Украине диагностировали туберкулез или находятся на заместительной поддерживающей терапии, могут найти информацию о доступном лечении в стране пребывания на платформе "Лечение для Украины" .
На сайте выложены общие требования к украинцам по поводу пребывания в той или иной стране и их правовой статус. А также объясняется, как получить доступ к бесплатным и платным услугам по здравоохранению, узнать медицинское страхование или связаться с семейным врачом.
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