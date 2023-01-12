Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Осенью, когда российские войска начали массированно обстреливать критическую инфраструктуру Украины, украинцы снова стали активнее выезжать за границу. Некоторые сделали это впервые с начала полномасштабного вторжения. Поэтому вопрос предоставления медицинских услуг за рубежом, особенно для людей, нуждающихся в продолжении сложной медикаментозной терапии, снова актуализировался.

Как отмечают в ЦОС, пациенты, живущие с ВИЧ, болеют вирусными гепатитами В или С, у которых в Украине диагностировали туберкулез или находятся на заместительной поддерживающей терапии, могут найти информацию о доступном лечении в стране пребывания на платформе "Лечение для Украины" .

На сайте выложены общие требования к украинцам по поводу пребывания в той или иной стране и их правовой статус. А также объясняется, как получить доступ к бесплатным и платным услугам по здравоохранению, узнать медицинское страхование или связаться с семейным врачом.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны временное убежище в Европе получило почти 5 миллионов граждан Украины. Всего в страны Шенгенской зоны переехало около 8 миллионов украинцев.

В Молдове сейчаснаходятся 80 тыс. беженцев из Украины

Румыния планирует предоставить украинским беженцам бесплатный проезд на 5 дней. Считать с даты въезда в страну

В Германии заявили о достижении лимита по приему украинских беженцев