"Доступная ипотека 7%": банки выдали кредитов почти на 500 млн грн
Украинские банки подписали 554 договора на общую сумму 470 600 000 грн в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%"
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, по состоянию на 12 июля банки подписали 554 договора в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" на общую сумму 470 600 000 грн. Отмечается, что 21% сделок были заключены на первичном рынке недвижимости, а 79% - на вторичном.
В пресс-службе также добавили, что банки рассматривают 881 заявку на участие в программе на общую сумму 759 900 000 грн, из которых 19% составляет первичный рынок, а 80,4% - вторичный.
Отмечается, что в программе вместе с Киевом задействованы 23 региона. Самыми активными были Киев - 34,8% договоров, Киевская область - 29,1%, Харьковская область - 6,3%, Львовская область - 5,6% и Ривненская область - 4% договоров.
В ведомстве добавили, что банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, а также разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.
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